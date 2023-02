Tunisie: Les torréfacteurs réclament la libéralisation du prix du café

L’industrie du café en Tunisie est en crise en raison de la pénurie de café vert et de la stagnation des prix depuis plus de deux ans. La Chambre syndicale des torréfacteurs de café, affiliée à l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat, a expliqué que l’Office tunisien du commerce est l’unique responsable de l’approvisionnement en café, mais n’est plus en mesure de satisfaire les besoins du marché en raison de la hausse des prix sur les marchés internationaux.

Les entreprises de torréfaction sont donc menacées et plusieurs usines ont été fermées pendant plusieurs semaines.

Le manque de café vert a également entraîné une augmentation de l’activité sur les marchés parallèles, ce qui représente un risque pour l’industrie nationale et une menace pour la santé publique en raison de l’absence de contrôle de la qualité des produits.

La Chambre a demandé la libération du secteur pour permettre une importation compétitive de grains de café et une tarification juste. Les autorités n’ont pas encore répondu à ces appels.

