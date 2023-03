Tunisie : Les transferts des Tunisiens de l’étranger en hausse de 9,9 %

Les transferts des Tunisiens de l’étranger ont atteint 9468.4 millions de dinars en 2022, contre 8617.8 millions de dinars pendant 2021, soit une évolution de 9.9 %.

Ces transferts ont augmenté de 14.6 % au premier trimestre 2022, et de respectivement 17.4 %, 2.9 %, et 9.7 %, aux 2ème, 3ème et 4ème trimestres de l’année écoulée, rapporte l’Office des Tunisiens à l’étranger.

Gnetnews