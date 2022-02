Tunisie : Les tribunaux risquent la parlysie, magistrats, avocats, et greffiers ont contractÃ© Omicron (AMT)

Tunisie : Les tribunaux risquent la parlysie, magistrats, avocats, et greffiers ont contracté Omicron (AMT)

Le bureau exécutif de l’Association des magistrats tunisiens (AMT) affirme ce mercredi 02 février, que « les tribunaux s’appauvrissent encore au moindre attribut de sécurité, face à l’absence de contrôle du passeport vaccinal, l’absence des moyens de prévention, notamment des thermomètres, de stérilisation complète de tous les tribunaux, et de l’organisation de l’action judiciaire, de manière à garantir l’application complète de l’ensemble du protocole sanitaire spécifique aux tribunaux et institutions judiciaires ».

Le BE de l’AMT « s’étonne de l’inexistence de suivi des tribunaux où des cas confirmés de contagion par le nouveau variant (Omicron) ont été détectés chez les magistrats, les avocats, les greffiers, et l’absence de tests de dépistage. A l’inverse de ce qui est à l’usage dans les autres secteurs sensibles en contact avec les citoyens ».

L’Association des magistrats exprime sa « vive inquiétude envers l’évolution de la situation épidémique dans les tribunaux, et institutions judiciaires, ce qui pourrait conduire à une paralysie du service de la justice, au cas où aucune mesure n’est prise, envers les cas de contamination ».

Elle exhorte « le conseil supérieur de la magistrature et le ministère de la Justice, à jouer leur rôle national en matière de protection des tribunaux, et à prendre les mesures susceptibles d’assurer les garanties maximales de sécurité et de poursuite de l’action judiciaire, tout en optant pour la vigilance et le suivi continus de la situation sanitaire dans les tribunaux ».

