Tunisie : Les Unions régionales de l’UTICA opposent un Niet à « nombre de dispositions de la loi des finances 2023 »

Les présidents des Unions régionales de l’Union tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (UTICA) ont exprimé leur « rejet de nombre de dispositions, inscrites dans la loi de finances de l’année 2023 », pointant leur « impact négatif sur les secteurs entreprises industrielles, notamment les petites et moyennes entreprises (PME) ».

Lors d’une réunion tenue hier, mardi 03 janvier, consacrée à la situation sociale et économique générale dans le pays et à la loi de finances de l’année 2023, les participants ont souligné que « certaines dispositions prévues par la LF 2023, ont ajouté une charge fiscale pour les entreprises et les secteurs, et n’encouragent pas l’investissement ».

Ils ont déploré que « cette loi ait été élaborée, d’une manière unilatérale, sans écouter l’organisation patronale et tenir compte de ses suggestions, comme il est d’usage ».

Le Conseil des présidents des Unions régionales de l’UTICA va continuer de se concerter avec toutes les parties, et à écouter ses affiliés, au sujet des mesures de la loi de finances 2023, tout en menant toutes les démarches nécessaires pour les défendre, préserver l’entreprise, ainsi que la pérennité des secteurs, et du tissu économique, dans son ensemble, souligne-t-il dans un communiqué.

Gnetnews