Tunisie : L’état d’avancement des projets routiers X20, X04…et les problèmes qui en retardent la réalisation évoqués

L’état d’avancement de la réalisation des projets routiers, notamment ceux aux prises avec des problèmes fonciers, a été, au centre, d’une séance de travail, présidée, hier mercredi par la ministre de l’Equipement et de l’Habitat, Sarra Zaâfrani Zenzeri.

La réunion a passé en revue les étapes de réalisation de la rocade X20, la rocade X4, la route locale n’o 533 reliant Raoued à Kalaât Andalous, l’entrée sud de la capitale, le projet de dédoublement de la route régionale n’o 27 reliant Nabeul à Menzel Tamim…

Les discussions ont porté sur le règlement des problèmes qui empêchent la réalisation des projets en question, conformément au calendrier convenu, notamment les problèmes fonciers, et ceux inhérents au transfert des réseaux des concessionnaires publics.

La ministre a appelé à respecter les échéances convenues pour la réalisation de ces projets, et leur entrée en exploitation dans les délais impartis, du fait de leur importance ne matière de décongestion du trafic.

Ont été présents à cette réunion le directeur général des ponts et chaussées, le directeur général des affaires foncières, juridiques et du contentieux, la directrice générale de coordination régionale, et l’entreprise BTP chargée de la réalisation de certains projets…

Gnetnews