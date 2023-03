Tunisie : L’état d’avancement du projet « PROMESSE an centre d’une rencontre entre Boukthir et une délégation de la banque mondiale

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Moncef Boukthir, s’est réuni avec une délégation de la banque mondiale, conduite par le chef du département de l’Education au sein de la BM, Andreas Blom.

La rencontre a porté sur « l’état d’avancement du projet « PROMESSE », inhérent à la consolidation de l’employabilité dans le secteur de l’enseignement supérieur, outre l’examen du projet de restructuration présenté par le ministère, en vue d’appuyer la transition digitale du secteur universitaire et de recherche scientifique », indique ce vendredi 24 Mars, le ministère de l’enseignement supérieur.



Il a été aussi question du « Centre intégré d’excellence » dans le domaine des énergies renouvelables. Le représentant de la BM a exprimé les dispositions de l’institution financière à appuyer ce projet, vu son importance stratégique.



Le représentant de la banque mondiale à Tunis, Alexandre Arrobbio, et la responsable des programmes d’enseignement, Himdat Bayusuf de la BM à Tunis, ainsi que le chef de cabinet, Mohamed Zouaoui, le directeur de la planification, du suivi, de la coordination et de la qualité, Mondher Belaïd, et Fatma Nachi, directrice à l’unité de gestion par objectifs, ont pris part à cette séance.



Gnetnews