Tunisie : L’Etat n’est pas un jouet, saïed devra réunir tous les protagonistes pour parvenir à une solution tuniso-tunisienne (Taboubi)

Le Secrétaire Général de l’UGTT, Noureddine Taboubi, a appelé hier, mardi 19 octobre, à réunir les facteurs et les conditions, à même de donner toute sa substance à la souveraineté nationale, à laquelle on est attaché.

Dans une déclaration au JT d’el-Wataniya, suite à sa rencontre avec le ministre d’Etat fédéral des Affaires étrangères allemand, et vice-ministre des AE allemand, Niels Annen, le chef de la centrale syndicale a affirmé que le président de la république, Kaïs Saïed, devait rassembler les protagonistes politiques et les forces civiles pour parvenir à de vraies solutions tuniso-tunisiennes, et barrer la route à toute ingérence étrangère.

Selon ses dires, la situation politique ne devra pas s’arrêter au 25 juillet.

Il a indiqué que « l’Etat n’est pas un jouet, et le facteur temps est extrêmement important ». L’Etat a ses secrets et les dialogues obéissent à des normes, et il est nécessaire de parvenir à la manière de faire sortir le pays, de l’actuelle situation difficile, dans les délais les plus proches, a-t-il exhorté.

Le SG de l’organisation syndicale a mis en garde contre la dégénérescence de la situation, en cas de perte de confiance. « Si le peuple perd confiance dans toutes les parties, l’Etat serait en danger », a-t-il prévenu.

Le ministre allemand a, quant à lui, déclaré avoir fait le déplacement en Tunisie pour s’assurer de la situation de la démocratie, d’autant que son pays a octroyé d’importantes aides au nôtre, en soutien à sa transition démocratique.

« Nous avons besoin d’être éclairés sur l’évolution de la situation en Tunisie pour pouvoir définir les champs de notre coopération future », a-t-il souligné en substance.

Gnetnews