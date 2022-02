Tunisie : L’ex-bâtonnier, Abderrazek Kilani comparaîtra le 02 Mars devant la justice militaire

L’avocat et ex-bâtonnier, Abderrazek Kilani, annonce sur sa page officielle Facebook, qu’il comparaitra devant la justice militaire le 02 Mars prochain.

D’après la convocation qu’il a reçue, et dont il a publié une copie, le chef d’accusation tient à « un rassemblement qui est de nature à rompre la quiétude générale, en vue d’empêcher l’application de la loi, et de s’en prendre à un fonctionnaire public, pendant l’accomplissement de ses fonctions, et tentative de laxisme ».

Gnetnews