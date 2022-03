Tunisie : L’ex-bÃ¢tonnier Abderrazek Kilani remis en libertÃ©

Tunisie : L’ex-bâtonnier Abderrazek Kilani remis en liberté

L’avocat et ancien bâtonnier, Abderrazek Kilani, vient d’être remis en liberté.

L’avocat Islem Hamza annonce sa relaxe dans un post sur sa page officielle Facebook. Kilani aura été incarcéré pendant 18 jours.

Le 3ème juge d’instruction du tribunal de première instance militaire, avait émis mercredi 02 Mars, un mandat de dépôt contre Abderrazek Kilani ; une décision qui a suscité un tollé au sein du barreau.

L’ex-bâtonnier avait comparu devant la justice militaire pour « ralliement à un groupe de nature à porter atteinte à la quiétude générale, en vue d’empêcher l’application de la loi, et d’importuner un agent public, par la parole ou la menace, pendant l’accomplissement de sa fonction, et la tentative de provoquer l’anarchie, et ce suite à une discussion avec des sécuritaires, qui étaient présents le 2 janvier devant l’hôpital Habib Bougatef, où est alité Noureddine Bhiri ».

Gnetnews