Tunisie : L’exercice militaire conjoint, Lion African 2024, s’ouvre Ã  la base militaire d’el-Aouina

Tunisie : L’exercice militaire conjoint, Lion African 2024, s’ouvre à la base militaire d’el-Aouina

L’exercice militaire conjoint, Lion African 2024, s’est ouvert hier, lundi 29 avril 2024, à la base militaire d’el-Aouina.

Cet exercice se déroule du 22 Avril au 10 Mai 2024 entre les forces armées tunisiennes et l’armée américaine, en présence des directeurs de l’exercice des deux côtés, ainsi que des cadres militaires tunisiens et américains.

Cet exercice militaire conjoint contribue, en grande partie, à élever la promptitude et les capacités opérationnelles de l’armée tunisienne, pour ce qu’il comporte en termes d’entrainements militaires et sessions de formation dans différentes spécialités militaires, simulant des scenarii réels, et de nombreux défis auxquels les forces armées pourraient être confrontés, a souligné son directeur, côté tunisien, cité par un communiqué du ministère de la Défense.

L’institution militaire cherche à l’avenir, en coopération avec la partie américaine, à élever l’étendue de cet exercice, ce qui est de nature à contribuer à échanger les expériences, et à acquérir les connaissances nécessaires pour faire face aux menaces conjointes et transfrontalières. Tout cela dans le cadre du respect mutuel, au service de l’intérêt conjoint, pour relever les défis, préserver la sécurité de la région, et faire face à toutes les menaces, a-t-il ajouté

Le Directeur de l’exercice, côté américain, a affirmé, pour sa part, que l’exercice Lion Africain 2024, est considéré comme étant parmi les principaux exercices, auxquels l’armée américaine accorde une extrême importance, étant une occasion pour la consolidation et le développement des capacités militaires des parties tunisienne et américaine, à travers des entrainements conjoints et l’échange d’expériences.

Il a exprimé les dispositions de son pays à intensifier les formes de coopération militaire avec la Tunisie, et en diversifier les domaines, notamment en matière d’entraînement et de formation.

Gnetnews