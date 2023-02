Tunisie : L’hiver atteint sa vitesse de croisière, les prévisions météorologiques le confirment !

Le réveil s’est fait, ce vendredi 10 février, sur le bruit des rafales du vent et des précipitations tantôt battantes, tantôt chuchotantes. Un temps hivernal, par excellence, qui nous manque tant. A fortiori que le pays a grandement besoin de pluies et de leurs effets revivifiants, particulièrement, pour se réapprovisionner en eau, dont les ressources se raréfient, et les réserves diminuent, après une sécheresse, désormais cyclique et durable.

En continuité de la nuit d’hier, froide et pluvieuse, les conditions météorologiques sont marquées, aujourd’hui, par des pluies éparses et orageuses au Nord, et localement au centre et au Sud. Elles seront, par moments, intenses à l’extrême Nord-Ouest le matin, avec chute de grêle à des endroits limités, et chute de neige sur les hauteurs Ouest du pays.

Les températures sont en baisse relative, avec des maximales comprises entre 8 et 13° au Nord, au Centre et au Sud-est, dans la limite de 5° sur le hauteurs, et entre 13 et 17° dans le reste des régions, prévoit le premier bulletin météo de ce matin.

La violence du vent requiert la vigilance près des côtes et au Sud, où il charriera sable et poussières. La mer est houleuse à extrêmement houleuse.

Les bulletins d’alerte restent de mise pour la navigation et la pêche.

Gnetnews