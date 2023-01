Tunisie : L’hiver reprend ses droits, prÃ©cipitations et tempÃ©ratures basses ce jeudi 19 janvier

Tunisie : L’hiver reprend ses droits, précipitations et températures basses ce jeudi 19 janvier

Un temps, purement hivernal, sévira ce jeudi 19 janvier sur nos contrées, avec la poursuite des intempéries un peu partout dans le pays.

Des pluies éparses et orageuses sont, ainsi, attendues au Nord, elles seront, par moments, intenses, à l’extrême Nord-ouest, avec chute de grêle à des endroits limités.

Des chutes de neige sont prévues dans les régions montagneuses Ouest, dont la hauteur ne dépasse pas les 800 mètres.

Le premier bulletin météo de la journée évoque une baisse sensible des températures, avec des maximales comprises entre 5 et 12° au Nord et sur les hauteurs, et entre 12 et 17° dans le reste des régions.

La violence du vent se poursuit près des côtes et au Sud, où des tempêtes de sables sont prévues.

La mer est très agitée à houleuse ; les bulletins d’alerte restent, en vigueur pour la navigation et la pêche.

Au cours des dernières 24 heures, les vannes du ciel se sont ouvertes, pour irriguer, des terres assoiffées par des précipitations variables.

Les pluies ont ainsi concerné le gouvernorat de Bizerte, et ses différentes délégations, Guezla a enregistré la plus importante pluviométrie avec 17 millimètres.

Béjà et Jendouba ont, également, accueilli les pluies tant attendues, avec notamment 15 millimètres à Nefza et 21 millimètres à Tabarka. Une manne qui devra se poursuivre les prochains jours, et l’hiver reprendra carrément ses droits.

