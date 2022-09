Tunisie : L’homme d’affaires, Mohamed Frikha, remis en liberté

L’homme d’affaires, Mohamed Frikha, a été remis en liberté, ce jeudi 22 septembre, a annoncé sa page officielle Facebook.

« La vie de Mohamed Frikha était en danger et a subi deux opérations chirurgicales sur le cœur, du fait de la pression psychique dont il était victime », souligne sa page, « remerciant les médecins qui sont intervenus et ont sauvé sa vie ».

« Le nom de la compagnie Syphax a été entraîné dans cette affaire par un groupe organisé depuis 2015, pour l’éliminer…les allégations fallacieuses sont intervenues sur la base de fausses délations », selon la même source.

« Peut-être que Mohamed Frikha s’est trompé en menant une expérience politique qu’il a désertée depuis des années, et s’est investi dans la science et le travail, rien ne justifie les accusations et les actes immoraux dont il était la cible », ajoute-t-elle.

L’homme d’affaires, Mohamed Frikha, a été placé en détention préventive le 12 septembre dernier, sur ordre du parquet du pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme, dans le dossier dit « d’envoi vers les foyers de tension ».

