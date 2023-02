Tunisie : L’huile d’olive tunisienne trône au Gulfood de Dubaï, exposée par 14 entreprises

L’aile nationale de l’huile d’olive empaquetée a été ouverte hier, lundi 20 février 2023, à l’exposition internationale de l’agroalimentaire, « Gulfood », au centre commercial international à Dubaï (Emirats arabes unis), indique ce mardi, le ministère de l’Industrie, des Mines, et de l’Energie.

Le Centre Technique de l’Emballage et du Conditionnement « PACKTEC », organise la participation de 14 entreprises spécialisées dans la production et l’exportation de l’huile d’olive mise en bouteille, à cette foire internationale, qui se tient dans sa 28ème édition, du 20 au 24 février.

La Tunisie participe à travers un pavillon de 210 m², différentes marques sont exposées et des séances de dégustation sont organisées.

La participation tunisienne vise à promouvoir les exportations de l’huile tunisienne sur les marchés du Golfe, considérés comme étant parmi les marchés prometteurs, outre l’amélioration des exportations vers Dubaï, qui représente une plateforme principale et un point de transit vers de nouveaux marchés en Asie, Moyen-Orient et en Afrique.

Le CEPEX assure la participation de 31 entreprises tunisiennes d’agro-alimentaires, qui exposent leurs produits, à l’instar des dattes, de pâte alimentaire et de conserves (Harissa, tomate et sardine) et biscuits, outre le jus, le fromage, les pâtisseries, la margarine, et les huiles végétales, et autres produits.

La Tunisie occupe la deuxième position en termes d’exportations d’huile d’olive en général, et la 4ème position d’huile d’olive empaquetée. Au cours des dernières années, l’huile d’olive mise en bouteille a été exportée à plus de 60 destinations à travers le monde, notamment les Etats-Unis, le Canada, la France, l’Arabie saoudite, le Brésil, le Royaume-Uni, la Chine, l’Afrique du Sud, la Russie et le Japon.

La foire de l’agroalimentaire « Gulfood » 2023 est parmi les principales manifestations internationales dans le domaine de l’agroalimentaire, dans la mesure où elle polarise plus de 5 000 exposants, issus de 125 pays, et près de 60 mille visiteurs professionnels, notamment des importateurs, distributeurs, des responsables d’achat dans les grandes surfaces, de différents pays du monde.

Gnetnews