Tunisie : L’IADH appelle à cesser toute criminalisation de « l’action politique pacifique, civile et syndicale »

L’Institut arabe des droits de l’homme (IADH) appelle, ce mercredi 22 février, à « la nécessité d’arrêter toutes les pratiques de criminalisation de l’action politique pacifique, civile et syndicale, de la liberté d’expression et d’information, et de protéger les activistes de tous les dépassements, ainsi que des campagnes de haine et d’accusation de traitrise ».

Dans un communiqué intitulé, « pour l’arrêt de toutes les campagnes de haine, de discrimination, et de violence », l’IADA appelle « au respect des principes de l’Etat de droit et des institutions en matière de questionnement et à en finir avec les procès des civils devant la justice militaire ».

L’institut appelle au « respect des engagements internationaux inhérents à l’émigration, en prime « le pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières. »

L’organisation réclame « le démarrage immédiat de réformes politiques consacrant les droits et libertés, dans le cadre d’un dispositif garantissant le droit à l’action politique, civile, médiatique et syndicale, ainsi que des réformes fondamentales et profondes préservant les droits économiques, sociaux et culturels pour l’ensemble des Tunisiens ».

Comme elle appelle « à prendre toutes les dispositions en vue de mettre un terme aux campagnes de haine, de racisme et de discrimination ».

L’Institut qui dit croire à « l’importance du questionnement en matière de lutte contre l’impunité, et de promotion des droits de l’homme », considère que « cela ne pourrait avoir lieu en dehors du respect des principes de l’Etat de droit et des institutions, et de préservation des libertés, dans le cadre de l’indépendance de la justice et du principe de présomption d’innocence, comme le prévoit le pacte international des droits civils et politiques, ratifié par la Tunisie ».

Gnetnews