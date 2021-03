Tunisie – Libye : Entretien SaÃ¯ed/ Menfi autour du transit et des procÃ©dures financiÃ¨res entre les banques centrales des deux pays

Tunisie – Libye : Entretien Saïed/ Menfi autour du transit et des procédures financières entre les banques centrales des deux pays

Le président de la république, Kaïs Saïed, s’est entretenu ce mercredi 17 Mars avec le président du Conseil présidentiel libyen, Mohamed Menfi, où l’accent a été mis sur « l’importance de cette visite, qui traduit la profondeur et la solidité des liens historiques entre la Tunisie et la Libye ».

« L’avenir des relations bilatérales entre les deux pays sera à la hauteur de l’ancienneté de leurs liens », ont souligné les deux parties.

La poursuite du soutien de la Tunisie au processus démocratique en Libye a été réaffirmée, d’autant que leur sécurité est indissociable, rapporte en substance un communiqué de la présidence.

Les prochaines échéances et les questions économiques et de développement ont été au centre des discussions. Il a été convenu de relancer l’activité économique, de mettre en place un plan d’action pour promouvoir l’investissement, à travers la facilitation des mesures de circulation entre les deux pays, ainsi que des procédures financières entre les banques centrales tunisienne et libyenne.

Les deux parties ont convenu d’échanger les expériences, et d’intensifier la coopération dans différents domaines, pour faire face aux grands défis auxquels ils se heurtent, à travers l’accélération de la tenue des hautes commissions mixtes.

Le chef de l’Etat était arrivé ce matin à Tripoli, lors d’une visite officielle d’une journée, où il a eu un entretien élargi avec le président du conseil libyen, en présence de ses deux vice-présidents, Abdallah Lafi, et Moussa Kouni, ainsi que de Nejla Mangouch et Mohamed Houij, respectivement ministre des Affaires étrangères, et ministre de l’Economie et du Commerce libyens.

Côté tunisien, étaient présents, le ministre des Affaires étrangères, Othman Jarandi, et des membres du cabinet présidentiel, dont le conseiller chargé des dossiers économiques.

Gnetnews