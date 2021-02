Tunisie â€“ Libye : Mechichi prÃ´ne un un partenariat stratÃ©gique aprÃ¨s lâ€™Ã©lection de lâ€™exÃ©cutif libyen

Tunisie – Libye : Mechichi prône un un partenariat stratégique après l’élection de l’exécutif libyen

Le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, s’est entretenu, hier dimanche 07 février 2021 avec son homologue libyen, fraichement élu, Abdel Hamid Dbeibah.

Mechichi a félicité Dbeibah pour son élection en tant que nouveau chef du gouvernement, à l’issue du vote intervenu lors du récent dialogue inter-libyen à Genève.

Le locataire de la Kasbah a plaidé pour « un partenariat stratégique entre les deux pays, au service des intérêts des deux peuples, et en illustration de la foi conjointe dans les valeurs de solidarité, de coopération, et de complémentarité, ainsi que dans la communauté de destins ».

Dbeibah a affirmé, à son tour, la volonté de son pays « à intensifier les relations de coopération et les échanges commerciaux avec la Tunisie », affirmant que « les Tunisiens ont une place particulière chez leurs voisins libyens ».

Hichem Mechichi avait appelé samedi le nouveau président du Conseil présidentiel libyen, Mohamed Menfi, se voulant optimiste quant à la contribution de ce pas positif, au retour de la stabilité en Libye.

Abdel Hamid Dbeibah ainsi que les trois membres du Conseil présidentiel ont été élus vendredi en Suisse dans le cadre d’un processus lancé en novembre par l’ONU. La nouvelle équipe aura pour mission de former un gouvernement, préparer des élections nationales prévues en décembre, mettre un terme aux divisions et réinstaurer la sécurité et la stabilité.

Gnetnews