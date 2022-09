Tunisie : L’INC prévoit une hausse des prix des produits frais la prochaine période

Le directeur de l’Institut national de Consommation (INC), Abdelkader Timoumi, a révélé que la prochaine période allait connaitre des difficultés en termes d’approvisionnement, parallèlement à l’accentuation des difficultés structurelles du dispositif de production.

Dans un entretien avec Mosaïque, il a supposé une hausse des prix de nombre de produits frais, à l’instar des légumes (pommes de terre, ognons, tomates, piments et fruits), avec l’arrivée de la période automnale.

La prochaine période sera marquée par la rentrée scolaire et universitaire, outre la double-séance qui reprend ce 01er septembre, ce qui va donner lieu à des pressions sur la demande familiale et professionnelle, ainsi qu’à des pressions supplémentaires sur les prix, a-t-il indiqué.

Le responsable a présenté des suggestions et recommandations qui sont de nature à réduire l’impact de la hausse attendue des prix la prochaine période, comme le fait de mettre de l’ordre dans les priorités requérant des dépenses, conformément à la nouvelle situation.

L’INC conseille de ne pas recourir au stockage de la marchandise, de procéder à des achats, selon les besoins, afin qu’il n’y ait pas des pressions supplémentaires sur les produits, et pour prévenir la spéculation, et la hausse des prix, et de rationaliser les achats.

Gnetnews