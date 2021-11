Tunisie : Lâ€™initiative Â« Citoyens contre le coup d’EtatÂ» annonce sa feuille de route

Tunisie : L’initiative « Citoyens contre le coup d’Etat» annonce sa feuille de route

L’initiative « Citoyens contre le putsch »a été annoncée ce lundi 08 novembre lors d’une conférence de presse, consacrée à la présentation de sa teneur, son programme, et les actions devant être organisées la période à venir, dans ce cadre.

Une conférence de presse s’est tenue devant l’entrée de l’espace privé de Bab Saâdoun à Tunis, qui devrait l’abriter, après que son propriétaire a refusé d’ouvrir la porte à ses organisateurs, prétextant l’absence d’une autorisation, comme l’a déclaré le membre de cette initiative, Habib Bouajila, au début de cette conférence de presse, relayée par la TAP.

Bouajila a fait assumer la responsabilité d’avoir été empêchés de tenir la conférence de presse dans cet espace, directement au président de la république, Kaïs Saïed, considérant cet agissement comme « une atteinte à la liberté d’expression, de rejeter le coup d’Etat du 25 juillet, et d’empêcher ses adhérents de présenter leur opinion sur la crise politique que traverse le pays après le putsch ».

Cette initiative fait figure d’une feuille de route qui représente une plateforme fédératrice pour tous ceux qui s’y reconnaissent parmi les forces civiles et partisanes opposées au coup d’Etat. Elle vise, a priori, à annuler l’Etat d’exception annoncé par le président le 25 juillet, et toutes les mesures « arbitraires » qui en ont découlé, a renchéri Jawhar Ben M’Barek.

Cette initiative qu’il a qualifiée de démocratique vise aussi « à imposer le retour au processus constitutionnel, en préparation à la tenue d’élections législatives et présidentielle anticipées, pendant la deuxième moitié de l’année 2022, conformément aux dispositions du Code électoral, comme il a été amendé en vertu d’une loi, déposée au palais de Carthage, depuis l’époque du défunt président, Béji Caïd Essebsi ».

La feuille de route a comporté plusieurs points, dont le retour de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), l’amendement de son règlement intérieur immédiatement, ce qui en garantit un meilleur fonctionnement et une meilleure gouvernance, le parachèvement de l’élection des membres de la Cour constitutionnelle, l’instauration de l’instance de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption, le renouvellement des membres de l’ISIE, et la mise en place des autres instances constitutionnelles, notamment l’instance de la communication audiovisuelle.

La feuille de route prévoit « la formation d’un gouvernement de salut national, bénéficiant d’une légitimité lui permettant de bâtir la confiance dans tous les acteurs économiques sur les plans national et international, conformément à un programme économique mettant un terme à l’hémorragie des finances publiques, et évitant au pays les dangers de l’effondrement et de l’explosion sociale ».

Les membres de l’initiative ont exprimé leurs dispositions à la concertation et au partenariat avec les acteurs sur la scène publique, partis, et organisations nationales sans exclusion, en prime l’UGTT, en vue de lancer un dialogue national global.

Ils ont mis en garde contre la propension autoritariste d’un coup d’Etat sans perspectives, mettant le pays au cœur d’une impasse politique, dont les plus importants dangers sont d’exposer les intérêts économiques et sociaux des Tunisiens au danger, après la formation d’un gouvernement illégal.

Celui-ci « approfondit l’isolement international de la Tunisie, a fortiori après l’alignement sur des axes connus pour leur penchant colonialiste, et hostiles aux révolutions et aux changements démocratiques, ainsi que les attaques récurrentes et méthodiques contre les libertés publiques et individuelles et les droits de l’homme, les tentatives de mainmise sur les médias, la justice et la monopolisation du pouvoir », soulignent-il.

Bouajila a annoncé le démarrage d’une série d’actions sur le terrain pour faire connaitre cette feuille de route, et ce à partir de ce dimanche le 14 novembre, sur la place du Bardo, devant le siège de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP).

Gnetnews