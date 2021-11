Tunisie : Saïed évoque « Citoyens contre le putsch », le CSM et la situation à Sfax

Le président Kaïs Saïed s’est défendu ce lundi 08 novembre d’avoir interdit la conférence de presse de l’initiative « Citoyens contre le coup d’Etat« .

« Quel poids ont-ils dans la société pour que je les interdise », s’est-il interrogé, signalant n’avoir même pas prêté attention à cette réunion, ni à ceux qui y participent.

Les chapitres 1 et 2 de la constitution n’ont pas été suspendus

Recevant la cheffe du gouvernement, Najla Bouden, et le ministre de l’Intérieur, Taoufik Charfeddine, Saïed les a accusés (les membres de cette initiative) d’avoir changé de position par rapport à leur opinion le 25 juillet, « lorsqu’ils ont su, qu’ils n’avaient pas de place au sein gouvernement, ils ont changé de discours pour évoquer à tort et d’une manière mensongère et fallacieuse un coup d’Etat », a-t-il fustigé.

Il leur a également reproché « de changer de partis et de discours sur la base des intérêts ».

Le chef de l’Etat a affirmé, dans une vidéo, « œuvrer dans le cadre de la constitution », signalant que « les chapitres 1 et 2 de la loi fondamentale n’ont pas été suspendus ».

Au sujet de sa demande à la ministre de la justice de préparer un décret-loi sur le Conseil supérieur de la Magistrature, il a indiqué « avoir évoqué la nécessité à ce que les magistrats honorables y participent pour sortir de cette situation catastrophique, où les textes sont mis en place, sur la base des intérêts et pour l’atteinte à l’Etat tunisien ».

Sfax est une région sinistrée

Au sujet de la situation environnementale à Sfax, il a affirmé que « Sfax est une région sinistrée sur le plan environnemental ».

« Cette situation a un aspect naturel, résultant d’une accumulation des problèmes pendant de longues années, et un volet provoqué », a-t-il souligné.

Il a insisté que « la Tunisie est un seul Etat », affirmant la nécessité d’appliquer la loi à tous sur un pied d’égalité, et qu’il n’y pas lieu d’attenter à la santé des citoyens..

Cette situation ne peut se poursuivre, et la tentative d’attiser la situation sociale avec de telles pratiques est désormais connue auprès du large public, a-t-il déclaré.

Kaïs Saïed a appelé le ministre de l’Intérieur à intervenir immédiatement pour mettre un terme à cette situation à Sfax.

Il a évoqué ceux qui se préparent au non enlèvement des ordures dans la ville de Tunis. Ces derniers seront contrés par la loi et la justice, a-t-il averti, accusant des parties qu’il n’a pas nommées « de vouloir attenter aux services publics et de faire imploser l’Etat de l’intérieur ». « Ils ne peuvent pas vivre sans crises, et ne font que les provoquer », a-t-il dénoncé.

Gnetnews