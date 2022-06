Tunisie : L’INM appelle à la vigilance près des côtes Nord

Les fortes chaleurs ayant sévi cette dernière période, cèdent la place à un air frais. La tendance descendante des températures se confirme ce mercredi 08 Juin.

L’Institut national de Météorologie évoque une baisse légère des températures, avec des maximales comprises entre 29 et 35° dans les régions côtières et les hauteurs, et entre 36 et 42° dans les reste des régions, avec l’apparition du sirocco.

La vigilance devra être de mise, face à l’activité du vent près des côtes Nord. La mer est agitée à très agitée au Nord, et houleuse dans le reste des champs marins.

Le temps sera partiellement nuageux dans la plupart des régions, avec des formations orageuses accompagnées de pluies éparses, l’après-midi au Centre-Ouest.

