Tunisie : L’INM prévient contre des pluies et orages les prochaines heures

Des pluies éparses et orageuses sont attendues, les prochaines heures, au Nord et localement au Cente.

Les précipitations peuvent être intenses la nuit de ce vendredi 16 septembre, dans des délégations côtières Nord, avec chute de grêle et de la foudre à des endroits limités.

Selon un bulletin météo, publié ce soir, l’INM met en garde contre l’activité du vent qui requiert la vigilance près du littoral Nord et pendant le passage des nuages orageux.

La mer est agitée à très agitée au Nord.

Les températures nocturnes seront comprises entre 23 et 28° au Nord et Centre, et entre 28 et 33° au Sud.

Gnetnews