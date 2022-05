Tunisie : Lâ€™INM prÃ©vient contre les orages ce soir et la nuit prochaine

Tunisie : L’INM prévient contre les orages ce soir et la nuit prochaine

Les conditions météorologiques sont marquées ce soir du jeudi 26 Mai, ainsi que la nuit prochaine, par des foyers orageux accompagnés de pluies.

Les précipitations seront, par moments, intenses à l’extrême-Nord, et dans les régions du Nord-Ouest et du Centre-Ouest, annonce un bulletin météo paru en cette fin de journée.

La pluviométrie sera comprise entre 30 et 50 millimètres, notamment à l’extrême Nord-ouest, avec la chute de grêle et l’apparition de la foudre, à des endroits limités.

Les vents souffleront fort lors du passage des nuages orageux, atteignant les 80 Km/ heure, sous forme de rafales.

Les bulletins d’alerte restent de mise pour la navigation et la pêche, et la mer est fortement agitée.

Les températures sont comprises la nuit entre 14 et 19° sur les hauteurs ouest, et entre 20 et 25° dans le reste des régions, atteignant les 30° à el-Borma et Borj el-Khadhra.

Gnetnews