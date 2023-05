Tunisie : L’INM prÃ©vient contre un vent violent, et des pluies dans la plupart des rÃ©gions

Tunisie : L’INM prévient contre un vent violent, et des pluies dans la plupart des régions

Les conditions météorologiques sont marquées, ce mardi 02 Mai 2023, par des pluies éparses et orageuses au Nord, et localement au Centre et au Sud.

Les précipitations seront, par moments, intenses, à l’extrême Nord-Ouest, avec l’éventualité de chute de grêle à des endroits limités.

L’INM met en garde dans son premier bulletin météo de la journée, contre la violence du vent, qui requiert vigilance près des côtes et au Sud, où il sera accompagné par des tempêtes de sable.

La mer est très agitée, à agitée dans le Golf de Gabès.

Les températures maximales sont comprises entre 18 et 23°au Nord et sur les hauteurs, et entre 24 et 29° dans le reste des régions.

