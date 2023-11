Tunisie : La ministre de la Justice prend des décisions suite à l’évasion des détenus de la prison de Mornaguia

Le porte-parole du comité général des prisons et de rééducation, Ramzi Kouki, a déclaré que la ministre de la Justice, Leïla Jeffal, avait ordonné, mardi, de charger l’inspection générale du ministère de la Justice d’effectuer une enquête administrative approfondie, et de délimiter les responsabilités, signalant qu’une équipe de l’inspection générale s’est dirigée à la prison civile de Mornaguia, à sa tête l’inspecteur général.

Le ministère de l’Intérieur avait fait état hier de l’évasion de cinq détenus dangereux, condamnés à des peines d’incarcération et impliqués dans des affaires terroristes, de la prison civile de Mornaguia.

Dans une déclaration à la TAP, le responsable a ajouté, qu’aussitôt les parties sécuritaires et judiciaires alertées de la fuite, un représentant du parquet, un juge d’instruction au pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme, un représentant du parquet du tribunal de première instance de la Manouba, et la brigade sécuritaire chargée de l’affaire se sont rendus sur les lieux, pour effectuer les enquêtes et investigations nécessaires.

Le porte-parole a encore indiqué qu’en coordination avec le ministère de l’Intérieur, « les identités et les photos des cinq éléments en question ont été publiées, tout en sensibilisant l’ensemble des unités sécuritaires à la nécessité d’intensifier les investigations, les recherches et les fouilles rapides, en vue de les arrêter dans les délais les plus proches. »

Ramzi Kouki a réitéré son appel à l’ensemble des citoyens à se diriger vers l’unité sécuritaire ou militaire la plus proche, pour dénoncer les cinq éléments, à leur perception ou l’obtention de toute information les concernant.

« Ce fait est étranger à nos prisons, il n’est pas ordinaire ou récurrent et ne peut attenter à la sécurité de nos pénitenciers, a-t-il souligné.

Le responsable a, par ailleurs, confirmé que le directeur de la prison civile de Mornaguia a été démis de ses fonctions.

