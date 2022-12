Tunisie : L’installation des entreprises tunisiennes en Libye au centre de la visite d’une dÃ©lÃ©gation tunisienne Ã  Tripoli

Tunisie : L’installation des entreprises tunisiennes en Libye au centre de la visite d’une délégation tunisienne à Tripoli

Une délégation d’hommes d’affaire et de chefs d’entreprises tunisiens, conduite par le président de l’Union tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (UTICA), Samir Majoul, est en visite en Libye.

Elle a été accueillie hier, lundi 26 décembre, par le ministre de l’Economie et du Commerce libyen, Mohamed Houij, en vue « d’examiner les problèmes et les obstacles auxquels les opérateurs tunisiens se heurtent en Libye et les voies et moyens à même de les surmonter ».

La rencontre a soulevé, en présence de responsables libyens notamment les présidents de conseils d’administration d’entreprises libyennes, les moyens susceptibles de renforcer la coopération commerciale du secteur privé des deux pays, la facilitation des procédures d’enregistrement des entreprises et agences commerciales tunisiennes, et l’importance de l’inscription de enseignes commerciales tunisiennes auprès du ministère de l’Économie libyen, rapporte, en substance, un communiqué du ministère libyen.

« La Libye cherche à renforcer ses relations avec la Tunisie dans différents domaines, et à mettre en œuvre une stratégie conjointe pour la sécurité alimentaire et pharmaceutique dans les deux pays », a souligné le ministre libyen.

Il a évoqué « la tenue de réunions et de rencontres entre les ministères et organismes concernés par les secteurs de télécommunications, d’habitat, de travail, d’énergie et d’électricité, outre le fonds de développement en présence des hommes d’affaires des deux pays, et l’élaboration de suggestions et recommandations à soumettre à la haute commission mixte tuniso-libyenne, qui se tiendra, la prochaine période, sous la coprésidence du chef du gouvernement libyen, Abdelhamid Dbeibah, et son homologue tunisienne, Najla Bouden.

Les participants ont, par ailleurs, mis l’accent sur « la nécessité d’activer le programme exécutif des conventions commerciales conclues entre les deux pays, pour faciliter les transactions, le transport, et le séjour des hommes d’affaires, ainsi que la libre circulation des marchandises et services à travers les points de passage frontaliers, tout en œuvrant à redynamiser l’investissement dans les secteurs de l’énergie, du pétrole, de l’habitat et des télécommunications ».

Ont été notamment présents à cette réunion, le président de l’UTICA, l’ambassadeur de Tunisie en Libye, le président de la chambre de Commerce tuniso-libyenne et autres.

