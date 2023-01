Tunisie : Trois candidats reviennent dans la course Ã©lectorale du second tour, 262 au total en lice dans 131 circonscriptions

Tunisie : Trois candidats reviennent dans la course électorale du second tour, 262 au total en lice dans 131 circonscriptions

Le président de l’instance supérieure indépendante pour les élections, Farrouk Bouaskar, a dévoilé hier, dimanche 15 janvier, lors d’une conférence de presse tenue au centre des médias du palais des congrès de Tunis, les résultats définitifs du 1er tour des législatives.

Bouaskar a annoncé que trois candidats reviennent dans la course électorale du second tour, parmi 07 qui ont été écartés, à l’issue du 01er tour, et ce après la parution des jugements de l’assemblée générale juridictionnelle du Tribunal administratif ayant abrogé des décisions, prises antérieurement, par l’instance électorale.

L’ISIE permet ainsi au candidat Fethi Mechregui (circonscription de Bizerte), Abdelkader Ben Zeineb, circonscription de Slimane (Nabeul), et Fethi Khemissi, circonscription de la nouvelle Médina (Ben Arous), de se présenter au 2ème tour des législatives.

Les résultats préliminaires, annoncés dans les autres circonscriptions électorales, restent inchangés, a assuré Farouk Bouaskar, signalant que 23 candidats l’ont emporté à l’issue du 02ème tour, dont 03 femmes et 20 hommes, parmi lesquels 03 se sont présentés à l’étranger.

Le 2ème tour aura lieu le 29 janvier dans 131 circonscriptions, 262 candidats sont en lice pour décrocher un siège dans la nouvelle assemblée qui en compte 161.

Le Conseil de Instance électorale avait tenu hier, dimanche 15 janvier, une réunion au palais des congrès de Tunis, au cours de laquelle ont été validés les résultats définitifs du 01er tour, ainsi que le calendrier électoral du second tour, prévu le dimanche 29 janvier, soit près d’un mois et demi après la 1er tour.

