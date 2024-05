Tunisie : L’instance Ã©lectorale dÃ©cide le dÃ©marrage de l’actualisation du registre Ã©lectoral le 20 Mai

Tunisie : L’instance électorale décide le démarrage de l’actualisation du registre électoral le 20 Mai

Le Conseil de l’Instance supérieure indépendante pour les élections a examiné, ce lundi 6 Mai, les préparatifs en vue du démarrage des opérations d’actualisation du registre électoral.

Réunie à son siège central, l’ISIE a ordonné le démarrage des opérations d’actualisation du registre électoral dans ses sièges régionaux, et à travers l’actualisation à distance et ce à compter du lundi 20 Mai 2024, via le site touensa.isie.tn, et le service de vérification du bureau de vote à travers le code : *195*CIN#

Ce faisant, l’instance a tranché les candidatures spécifiques au premier conseil des districts (circonscription électorale de Jendouba), et au 4ème district (circonscription électorale de Tozeur).

Le Conseil a présenté les candidatures déposées, a entériné la liste des candidatures préliminaires, et en a ordonné la publication en prévision de la tenue des élections partielles pour les deux conseils de districts précités, le dimanche 12 Mai.

Le Conseil a, par ailleurs, passé en revue les listes financières signées le 31 décembre 2023, dans l’attente de les présenter aux contrôleurs des comptes.

