Tunisie : L’instance nationale anti-Coronavirus se réunira demain vendredi pour annoncer de nouvelles mesures (ministre)

Le ministre de la Santé, Faouzi Mehdi, a annoncé ce jeudi 03 Juin que l’instance nationale de lutte contre le Coronavirus se réunira demain, vendredi 04 Juin, sous la présidence du chef du gouvernement, et annoncera de nouvelles mesures.

Dans un entretien accordé à Jawhara, le ministre a ajouté que ces nouvelles dispositions allaient se substituer à celles prises précédemment qui ont cours jusqu’au dimanche 06 Juin.

« Le comité scientifique ne nous a pas encore fait parvenir ses propositions », a-t-il souligné, estimant que « personnellement, il souhaite que le couvre-feu soit prolongé pour commencer à 20 h, au lieu de 22 h, de manière à éviter les rassemblements ».

Faouzi Mehdi a ajouté que les gouverneurs avaient une procuration totale de prendre les mesures, qu’ils jugent nécessaires, dans leurs régions. « Le gouverneur a la totale latitude de réunir la commission régionale de lutte contre les catastrophes pour prendre des mesures à même de circonscrire la situation épidémique, comme c’était le cas à Kairouan et à Sidi Bouzid », a-t-il déclaré.

Le ministre a mis en garde contre l’exacerbation de la crise sanitaire. « Si on continue sur cette lancée, la situation épidémique ira en s’aggravant », a-t-il indiqué, estimant que « l’on dispose encore de temps pour appliquer les mesures, renforcer les contacts en vue d’avoir des vaccins en quantités plus importantes et vacciner plus de personnes ».

Le ministre a, par ailleurs, appelé les arrivants en Tunisie à respecter les mesures d’auto-isolement.

