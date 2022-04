Tunisie : L’instance nationale de la sécurité sanitaire des produits alimentaires au centre d’une réunion ministérielle

L’instance nationale de la sécurité sanitaire des produits alimentaires a été au centre d’une séance ministérielle tenue hier mardi 19 avril, sous la présidence de la Secrétaire Générale du gouvernement, Sarra Rejeb.

Cette réunion a évoqué les principales missions de cette instance portant sur le renforcement du dispositif législatif lié à la protection du consommateur, et la restructuration des institutions chargées de la surveillance du marché, en vue de les mettre au diapason de ce qui est à l’usage à l’échelle internationale.

L’instance a également pour mission de garantir le plus haut niveau de sécurité sanitaire des produits, tout au long de la chaîne alimentaire, de promouvoir la qualité des produits, d’en consolider la compétitivité et la fluidité dans les marchés mondiaux, de renforcer la confiance du consommateur et des marchés extérieurs dans le système de surveillance du marché…

Les participants ont discuté les mesures nécessaires pour parachever l’installation de l’instance et l’exercice de ses missions.

La réunion a présenté des propositions à même de parachever l’installation de l’instance nationale de sécurité sanitaire des produits alimentaires, et de faire en sorte qu’elle s’acquitte de son rôle, comme il se doit.

Gnetnews