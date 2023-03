Tunisie : L’intelligence artificielle au centre d’une rencontre avec le mathématicien Eric Moulines, à la Kasbah

La cheffe du gouvernement, Najla Bouden, a rencontré hier, mardi 22 Mars, à la Kasbah, Eric Moulines, professeur au centre de mathématiques appliquées de l’École polytechnique de Paris, et membre de l’académie des sciences en France.

L’intelligence artificielle et ses dernières évolutions ont été au centre de cette rencontre.

Les discussions ont, essentiellement, porté sur « les opportunités de recherche et de renouveau en intelligence artificielle dirigée vers les domaines prioritaires dans notre pays, comme le génie industriel, les bonnes pratiques de gestion des énergies renouvelables, et la bonne gouvernance de l’eau pour lutter contre la sécheresse, et ce qu’elle représente en termes de menaces de la sécurité alimentaire », indique en substance un communiqué de la Kasbah.

Ont été présents à cette rencontre Moncef Boukthir et Samia Charfi, respectivement, ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, et conseillère auprès de la cheffe du gouvernement, chargée du développement du capital humain.

Gnetnews