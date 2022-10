Tunisie : L’ISIE appelle la ministre de la Justice à contrer les méthodes illégales en matière de collecte des parrainages

Le président de l’instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE), Farrouk Bouaskar, appelle la ministre de la Justice à contrer la collecte des parrainages d’une manière illégale.

Une séance de travail s’est tenue hier mercredi, au siège de l’instance électorale entre son président, et membre de son conseil, Mohamed Naoufel Frikha, et le représentant de la ministre de la Justice, en tant que présidente du parquet, en présence des représentants de l’appareil exécutif de l’instance.

Cette rencontre a été consacrée à la collecte des parrainages pour l’élection des membres de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), le 17 décembre 2022.

Les deux parties ont convenu de faire respecter un certain nombre de règles, dont le respect du principe d’impartialité de l’administration par les agents publics, et le fait de ne pas utiliser les moyens et ressources publiques à des fins électoralistes.

Il a été aussi question de faire face aux crimes électoraux, avec sérieux, notamment pendant la campagne électorale, et les jours du silence électoral et du scrutin, à appliquer la loi aux contrevenants, et à prévenir l’impunité.

Les deux parties ont évoqué la nécessité d’accorder l’intérêt requis aux plaintes intentées par l’ISIE, soit en termes de crimes électoraux ou autres, de protéger les agents de l’instance qui viellent sur le processus électoral, en les traitant en tant que fonctionnaires publics.

Une coopération devra être instaurée avec le parquet en matière de formation des agents de l’instance chargés de contrôle de la campagne, ainsi que l’organisation de journées d’études sur les mécanismes de coordination entre l’instance et le parquet en matière de traitement des crimes électoraux.

