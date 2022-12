Tunisie : L’ISIE, la tÃ©lÃ©vision et radio nationales lancent les prÃ©paratifs du second tour des lÃ©gislatives

Tunisie : L’ISIE, la télévision et radio nationales lancent les préparatifs du second tour des législatives

L’Instance supérieure indépendante pour les élections lance les préparatifs en vue de la tenue du 2ème tour des élections législatives, dont la date reste à déterminer, une fois les résultats définitifs du 01er tour auront été divulgués.

Une séance de travail s’est tenue hier, jeudi 29 décembre, au siège de l’instance électorale, entre son président, Farrouk Bouaskar, et ses collaborateurs, d’un côté, et Awatef Dali et Samia Fathali, respectivement Directrice Générale de la télévision nationale, et chargée de la coordination générale des élections à la radio nationale.

La rencontre a planché sur les moyens de coopération entre l’Instance électorale et les deux établissements de la télévision et radio nationales. « Les deux parties ont échangé les points de vue, et se sont accordées sur les grandes lignes du plan de communication et de sensibilisation qui sera adoptée, vue de faire connaitre les candidats au 2ème tour, leurs programmes électoraux, et inciter les électeurs à participer au second tour du scrutin », souligne l’ISIE dans un communiqué.

D’autres réunions rassembleront les deux parties la prochaine période, en vue de fixer les aspects matériels, logistiques et techniques pour la mise en œuvre de ce plan de communication.

