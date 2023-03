Tunisie : L’Observatoire national pour la défense du caractère civil de l’Etat appelle à être impliqué dans la réforme éducative

L’Observatoire national pour la défense du caractère civil de l’Etat appelle « à être impliqué dans la réforme éducative, en tant que garant de la nature civile et moderniste du système éducatif escompté ».

Revenant sur la dernière déclaration du président de la république devant le ministre de l’Education, évoquant « une réforme radicale et imminente du système éducatif », l’observatoire affirme « la nécessité impérieuse de mener la réforme éducative, d’une manière exhaustive et profonde, face à la régression sans précédent de l’école publique, à ses différents cycles ».

« Cette réforme devra être, indéniablement, menée via une démarche participative et une concertation approfondie et sérieuse, entre les différentes parties concernées », recommande-t-il dans un communiqué.

« Elle devra tenir compte de l’obligation de former des générations enracinées dans l’identité tunisienne, fondée sur la pensée réformiste », ajoute l’observatoire.

L’observatoire appelle, de surcroit, « à bâtir cette réforme sur des fondements scientifiques, modernistes et civils, reposant sur la révolution numérique et sur l’économie du savoir, loin des idéologies et des considérations politiques, notamment celles réactionnaires, passéistes, traditionalistes et rétrogrades ».

Le but est que « nos enfants et nos jeunes reçoivent une éducation incitant à la réflexion, et à l’esprit critique éclairé et ouvert sur les langues vivantes, les cultures et les civilisations avancées ».

Gnetnews