Tunisie : Hammamet, KÃ©libia, Sousse, Monastir, Bizerte…Prix des locations estivales

Tunisie : Hammamet, Kélibia, Sousse, Monastir, Bizerte…Prix des locations estivales

Le marché de la location estivale en Tunisie connaît une croissance fulgurante, offrant aux vacanciers une alternative attrayante aux hébergements traditionnels. Que ce soit pour des séjours à la plage, des escapades en bord de mer ou des découvertes culturelles, la location estivale en Tunisie offre une flexibilité et une expérience personnalisée répondant aux attentes des voyageurs.

Afin de connaitre les tendances de cette année et les prix des locations, le site internet spécialisé dans l’immobilier Mubawab.tn a publié un guide* illustrant la situation durant le premier trimestre 2023.

Quels types de biens et les conditions

Chambres d’hôtes, appartement ou villas le site de Mubawab.tn recense tout type de bien à la location dite de « courte durée ». Ce genre de proposition font florès sur les sites spécialisés mais aussi sur les réseaux sociaux.

Dans l’étude, il en ressort, que plus de la moitié (53%) des habitations proposées à la location courte durée sur le portail Mubawab.tn sont des appartements. Les villas, quant à elles, constituent 36% du parc immobilier dédié aux vacanciers. Enfin, les chambres d’hôtes, étages de villas…représentent 11% de l’offre.

Les personnes qui cherchent à louer des habitations pour leurs vacances émettent également des conditions. Les principales sont la sécurité, l’emplacement, la capacité d’accueil, le budget et enfin les avis émis par les internautes qui ont déjà loué le bien en question.

Les avantages de la location de vacances: témoignages

Gnetnews a recueilli des témoignages illustrant les raisons pour lesquelles les personnes préfèrent louer plutôt que d’aller à l’hôtel en Tunisie. Que ce soit pour la liberté, l’intimité, la flexibilité ou l’expérience authentique, la location d’appartements ou de villas offre de nombreux avantages pour les voyageurs à la recherche d’une expérience unique et personnalisée.

Eya, 32 ans, « Je préfère louer un appartement lorsque je voyage en Tunisie. Cela me donne plus de liberté et d’intimité. J’aime pouvoir cuisiner mes propres repas et avoir un espace confortable pour me détendre après une journée de plage ou de ballade. De plus, la location est souvent plus abordable que les hôtels, ce qui me permet de prolonger mon séjour ».

Leila, 43 ans, en vacances en famille nous explique qu’elle préfère louer une villa pour les vacances. « Nous sommes généralement un groupe de 10 et cela nous permet d’avoir plus d’espace pour les enfants, ainsi qu’un jardin ou une piscine privée où ils peuvent jouer en toute sécurité. De plus, nous pouvons cuisiner nos propres repas et économiser sur les dépenses alimentaires. La location d’une villa offre une expérience plus authentique et conviviale pour nos vacances en famille. »

Régions et prix: tout savoir sur la location de vacances

Soleil, plage et sable chaud… Ce sont bien sur les villes côtières qui sont les pus prisées durant la période estivale. Les stations balnéaire les plus réputées de la Tunisie sont prises d’assaut. par les familles venues des quatre coins du pays ou par les Tunisiens résidant à l’étranger.

Cap Bon

Hammamet, joyau touristique, attire chaque été de nombreux vacanciers en quête de détente et de découvertes. Réputée pour ses plages idylliques et sa médina historique, cette ville tunisienne offre un large éventail d’options de location pour répondre aux besoins et aux budgets de chacun.

Si vous optez pour un séjour en appartement à Hammamet Nord, les tarifs varient généralement de 100 DT à 300 DT par nuitée. Ces appartements offrent confort et commodités pour des vacances agréables à proximité des attractions touristiques et des plages renommées de la région.

Pour ceux qui souhaitent profiter d’une expérience plus exclusive, la location d’une villa avec piscine est une option tentante. À Hammamet, les prix des villas avec piscine s’échelonnent généralement de 350 DT à 1500 DT par nuitée. Ces luxueuses résidences vous offriront intimité, espace et possibilité de vous détendre au bord de votre propre piscine privée.

Si vous envisagez une villa sans piscine à Hammamet Sud, prévoyez un budget allant de 300 DT à 600 DT par nuitée. Ces locations vous permettront de profiter de l’ambiance sereine et de la beauté naturelle de la région tout en préservant votre budget.

Les villes pittoresques de Kelibia et Hammam Ghezaz, nichées entre ciel et terre dans la région du Cap Bon également offrent des tarifs de location abordables pour les vacanciers en quête de détente au cœur de la nature. Que ce soit pour un appartement ou une villa avec piscine, les prix varient de 100 DT à 390 DT par nuitée pour les appartements, et de 420 DT à 1200 DT par nuitée pour les villas, offrant ainsi une gamme d’options adaptées à différents budgets.

Sahel

Au cœur de la zone touristique très prisée d’El Kantaoui en Tunisie, les tarifs de location estivale sont variés pour répondre aux attentes des vacanciers. Que vous recherchiez un appartement confortable ou une villa spacieuse, cette destination prisée propose une gamme d’options de location à des tarifs attractifs.

Les appartements de location à El Kantaoui offrent une solution abordable pour les vacanciers. Les tarifs par nuitée varient généralement de 150 DT à 380 DT, offrant ainsi un large éventail de choix pour les voyageurs souhaitant profiter de cette zone touristique animée tout en maîtrisant leur budget.

Si vous préférez séjourner dans une villa sans piscine à El Kantaoui, prévoyez un budget situé entre 490 DT et 980 DT par nuitée. Ces hébergements spacieux offrent confort et intimité pour des vacances en famille ou entre amis.

Pour ceux qui recherchent une expérience plus exclusive avec le luxe d’une piscine privée, les villas avec piscine à El Kantaoui sont une option tentante. Les tarifs de location de ces villas varient généralement de 1000 DT à 1500 DT par nuitée, offrant ainsi une expérience de séjour unique et relaxante.

À Monastir, les appartements de location sont proposés à des tarifs allant de 100 DT à 350 DT par nuitée. Ces hébergements offrent une solution idéale pour les voyageurs à la recherche d’un séjour confortable sans se ruiner. Que ce soit pour profiter des plages ensoleillées, visiter les sites historiques ou se plonger dans l’atmosphère animée de la ville, les appartements de location à Monastir offrent un excellent rapport qualité-prix.

Hergla, une charmante ville de pêcheurs, propose des villas avec piscine. Les tarifs de location de ces biens varient généralement de 480 DT à 970 DT par nuitée. Qu’ils s’agisse de profiter de la tranquillité de la mer, explorer les environs pittoresques ou déguster des spécialités locales, les villas de location à Hergla promettent des moments inoubliables en famille ou entre amis.

Bizerte

Bizerte Nord et notamment Rafraf, deux joyaux tunisiens situés sur la côte, attirent les vacanciers en quête de plages de sable blanc et de criques sauvages. Ces destinations offrent un cadre naturel préservé et invitent à la détente et à la découverte.

À Bizerte Nord, les prix d’une nuitée dans un appartement ne dépassent pas 200 DT. Ces hébergements offrent une solution abordable pour les vacanciers qui souhaitent sont à la recherche d’un séjour abordable.

Rafraf, quant à elle, enchante les vacanciers avec ses villas dotées de piscines privées. Les prix varient généralement de 370 DT à 960 DT par nuitée.

Djerba

Djerba, cette perle paradisiaque nichée au large des côtes tunisiennes, séduit les vacanciers en quête de plages de sable blond et de paysages enchanteurs. En plus de sa beauté naturelle, Djerba se distingue également par ses tarifs de location abordables, offrant ainsi aux voyageurs le meilleur rapport qualité/prix pour des vacances inoubliables.

En effet, pour les visiteurs à la recherche d’un hébergement économique, Djerba se révèle être une destination idéale. Les prix de location sur cette île paradisiaque sont parmi les plus accessibles du pays. Pour seulement 60 DT par nuitée, il est possible de louer un appartement confortable offrant un excellent rapport qualité/prix. Les appartements sont souvent situés à proximité des plages et des principaux sites touristiques, offrant ainsi un accès facile à toutes les merveilles que l’île a à offrir.

Pour ceux qui souhaitent profiter d’une expérience plus exclusive, Djerba propose également la location de villas avec piscine. Avec un budget compris entre 250 DT et 1100 DT par nuitée, il est possible de louer une villa spacieuse offrant tout le confort nécessaire pour des vacances de rêve. Ces villas, dotées de piscines privées, offrent un cadre idéal pour se détendre et profiter du soleil tout en bénéficiant d’un excellent rapport qualité/prix.

*Ces observations concernant le guide de location estivale 2023 portent sur des logements destinés exclusivement à la location courte durée, annoncés sur Mubawab.tn entre mai et août 2022 et le premier trimestre de 2023.

*Les intervalles des prix par nuitées sont calculés par zone géographique, dans l’ensemble et pour chacun des segments retenus pour les villas et les appartements, sur la base des annonces de location de vacances publiées sur le portail et l’expertise de nos agences immobilières partenaires.

Wissal Ayadi