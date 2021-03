Tunisie : L’OCT reconnait l’importation du riz avec un fort taux d’AFLATOXYNE, sa commercialisation n’a pas commencé

L’office du Commerce de Tunisie (OCT) reconnait ce mercredi 03 Mars que des quantités de riz blanc, non conformes aux normes et contenant un taux élevé d’AFLATOXYNE, ont été importées, signalant que cette marchandise est consignée dans ses entrepôts, et sa commercialisation n’a aucunement commencé.

L’OCT indique avoir procédé, dans le cadre de ses missions, portant sur l’approvisionnement du marché local en riz blanc, à l’achat d’une quantité de ce produit, conformément au décret organisant les marchés publics.

« En exécution du contrat d’achat, et en vue de s’assurer de la qualité du produit, l’office a procédé, comme à chaque fois, à la désignation d’une entreprise de contrôle, internationalement reconnue, pour vérifier la conformité de ce produit aux normes internationales et aux conditions stipulées dans le contrat, avant et pendant l’affrètement à partir du pays d’origine », souligne l’office dans un communiqué.

Ladite société a conclu clairement que « le produit est propre à la consommation, sur la base des analyses microbiologiques et physicochimiques, et qu’il est conforme en termes du taux toléré d’AFLATOXINE ».

L’Office fait état « d’un autocontrôle systématique de la marchandise importée à son arrivée, avant sa commercialisation sur le marché local, et ce en effectuant les analyses nécessaires ».

Ces analyses réalisées par un laboratoire tunisien ont attesté de « la non-conformité de certaines quantités du riz, avec un dépassement du taux toléré d’AFLATOXINE », relève la même source.

L’OCT ajoute qu’un entrepôt a été consacré en urgence à cette marchandise, avec la mention qu’elle est objet de discorde avec le fournisseur, affirmant que « la commercialisation de ce riz n’a aucunement commencé ».

Le fournisseur a été prévenu des résultats des analyses du laboratoire tunisien, et du refus catégorique de l’office d’accepter ces quantités non-conformes, et a été appelé à se rendre en Tunisie pour discuter de ce différend, conformément aux conditions du contrat, garantissant les droits de l’office.

L’OCT rassure qu’il « ne marchande pas avec la santé du consommateur et est soucieux de ne pas renoncer à ses droits. »

Le président de la Commission de l’agriculture à l’Assemblée, Moez Belhaj Rhouma, avait affirmé hier, que de grandes quantités de riz blanc, comportant un important taux d’AFLATOXYNE, un produit toxique et cancérigène avaient été importées en Tunisie.

Gnetnews