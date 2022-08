Tunisie : L’Office des cÃ©rÃ©ales fait le point sur les quantitÃ©s collectÃ©es, et annonce s’atteler Ã  mobiliser les fonds pour couvrir l’importation

Tunisie : L’Office des céréales fait le point sur les quantités collectées, et annonce s’atteler à mobiliser les fonds pour couvrir l’importation

Les quantités de céréales collectées à la date du 05 août 2022 dans les différentes régions de production du pays ont atteint 7,433 millions de quintaux, annonce l’office des céréales.

Les céréales rassemblées se répartissent en différents types : 6,683 millions quintaux de blé dur, 0,343 millions quintaux de blé tendre, 0,407 millions de quintaux d’orge et de triticale.

Dans un communiqué paru dimanche 07 août, l’office ajoute que « les préparatifs ont été engagés pour préserver ces quantités, et les orienter, selon les usages programmés, soit vers la consommation pour ce qui est du blé dur, et du blé tendre, soit vers l’approvisionnement des stocks régulateurs pour les semences ordinaires et l’orge. »

L’Office des céréales fait savoir, par ailleurs, que les procédures de paiement des agriculteurs ont démarré depuis la dernière semaine du mois de juin 2022, pour dépasser les 85 %. Cette opération dont le suivi est assurée par les commissions régionales, se poursuit. « Globalement, les prix traduisent une qualité excellente pour l’orge, et ordinaire pour les céréales ».

Etant donné que « la moyenne de la consommation mensuelle est dans la limite de un million de quintal de blé dur, les quantités collectées permettront d’assurer les besoins en la matière jusqu’à la fin de 2022 ».

L’importation du blé tendre et de l’orge se poursuit, selon les quantités collectées et la consommation mensuelle.

L’office des céréales ajoute que « les ressources financières sont en train d’être mobilisées sur les plans intérieur et extérieur, avec la conjugaison des efforts des parties concernées, pour garantir la poursuite de l’importation des quantités programmées et pourvoir aux besoins en termes de blé tendre et d’orge ».

Il s’agit, aussi, de financer l’importation de quantités de blé dur pour couvrir les besoins pendant les cinq premiers mois de l’année 2023.

L’office ajoute qu’une stratégie visant à parvenir à l’autosuffisance en matière de blé dur pendant la prochaine saison céréalière a été mise en place, à travers l’extension des superficies dédiées, l’augmentation de la production, la mise à disposition des intrants, notamment les semences et engrais, et la restructuration du dispositif d’encadrement et de vulgarisation agricole.

Un plan de financement sera mis au point pour la réussite de la prochaine saison céréalière, souligne-t-il.

Gnetnews