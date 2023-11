Tunisie : L’ONG Alert critique les mesures prises par le ministère du Commerce pour la maîtrise des prix

L’Organisation ALERT critique le communiqué du ministère du Commerce, relatif à la maîtrise des prix, paru tout dernièrement.

L’ONG considère, dans un communiqué, que « les prix devront être régis par la règle de l’offre et de la demande. Le plafonnement des prix par une simple décision administrative est une démarche erronée menaçant les petits producteurs, ce qui confère aux centrales d’achat une plus grande hégémonie sur le marché, et donnera lieu à une hausse plus forte des prix, ainsi qu’à un repli de la croissance, comme c’était le cas en 2023 ».

« Dans une économie de marché garantissant une concurrence loyale entre tous les intervenants, les prix baissent, naturellement, dans le cadre de l’instauration d’un climat encourageant l’offre, voire l’investissement et la production », souligne-t-elle.

L’organisation considère que « ces décisions électoralistes » vont faire empirer la situation, et entraineront une baisse de l’investissement et de la production, une pénurie de produits, et créeront de nouveaux marchés noirs, qui augmenteront, à leur tour, les prix ».



L’ONG, ALERT, appelle le ministère du Commerce « à revenir, immédiatement, sur ses décisions, avant qu’elles ne provoquent une autre catastrophe, menaçant la subsistance du citoyen ».

Le pouvoir d’achat ne s’améliorera pas, tant qu’il n’est pas mis fin à la domination de l’économie de rente sur les milieux de décision au sein de ce dispositif, souligne-t-elle en substance.

Le ministère du Commerce avait, auparavant, annoncé des décisions pour la maîtrise des prix de certains produits de consommation, ayant pris effet dès hier, le jeudi 23 novembre.

Ces décisions concernent le gel des prix de certains produits, comme les conserves alimentaires, biscuits, confiseries, boissons gazeuses, jus, dérivés du lait, détergents, produits d’hygiène, matériaux de construction…elles concernent, par ailleurs, le plafonnement des prix des œufs, la baisse du prix du fer de 14 %…des mesures qui visent à appuyer, davantage, le pouvoir d’achat, avait indiqué le même département.

