Tunisie : L’ONSR du ministÃ¨re de l’IntÃ©rieur appelle Ã  la prudence les jours des vacances de l’AÃ¯d, vu le trafic sur les routes

Tunisie : L’ONSR du ministère de l’Intérieur appelle à la prudence les jours des vacances de l’Aïd, vu le trafic sur les routes

L’Observatoire national de sécurité routière du ministère de l’Intérieur appelle « à s’en tenir à une conduite modérée et à se plier au code de la route », à l’occasion des vacances de l’Aïd el-Fitr, « qui commencent le jeudi 20 avril 2023 avec la fin des cours, le jour de l’Aïd et jours suivants ».

L’observatoire réitère son appel aux usagers de la route « à éviter l’excès de vitesse, le dépassement interdit, et à ne pas prendre le volant en état de fatigue ». Comme il leur recommande « d’éviter l’usage du portable au volant, et de porter la ceinture de sécurité à l’intérieur et en dehors des zones urbaines, au niveau des sièges avant et arrière ».

Il les appelle à observer une distance de sécurité suffisante, permettant de réagir si nécessaire, à être attentifs lors du passage de la voie ferrée, à fixer la vitesse en fonction de l’état de la route et des conditions météorologiques, comme il leur demande d’être attentifs aux piétons lorsqu’ils traversent la route.

L’ONSR recommande le port du casque aux motards, face au trafic routier attendu sur plusieurs routes.

Il appelle à s’occuper des enfants le jour de l’Aïd, et à les empêcher de jouer dans la rue, les parcs et jardins sans surveillance. Il leur recommande de faire montre du plus haut degré de précaution et de prudence au volant, à l’approche des lieux où les enfants pourraient se retrouver et jouer.

L’Observatoire dit prodiguer ces conseils en vue de réduire les pertes humaines et les dégâts matériels.

