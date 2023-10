Tunisie : Le barreau tunisien dénonce la position pro-sioniste de l’Union internationale des avocats

Le Conseil national de l’ordre des avocats condamne le communiqué de l’Union internationale des avocats, datant du 12 Octobre, où il « a exprimé son soutien total aux carnages perpétrés par l’entité sioniste contre le peuple palestinien, et sa condamnation, en parallèle, de la résistance », le qualifiant « d’unilatéral », et rejetant « la position alignée sur l’entité sioniste usurpatrice », qui perpètre les crimes les plus horribles, en violation des traités internationaux .

Le barreau rappelle que « tout peuple occupé a le droit de résister et de défendre sa terre, conformément à la charte des nations-unies ».

L’ordre des avocats annonce le boycott des travaux du congrès international qui se tiendra du 25 au 29 Octobre à Rome, exprimant son rejet de la position de l’UIA, laquelle est « contraire aux principes et valeurs du barreau tunisien ».

Il évoque l’éventualité d’une suspension de son adhésion au sein de l’Union, si elle ne revient pas sur sa position.

Gnetnews