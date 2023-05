Tunisie : L’Ordre des pharmaciens met en garde contre les risques d’approvisionnement des médicaments auprès des circuits anarchiques

Le Conseil national de l’ordre des pharmaciens a mis en garde contre « les risques pouvant découler de l’approvisionnement des médicaments auprès d’entrepôts et de circuits anarchiques, opérant en dehors de circuits de distribution formels, lesquels ne sont pas soumis aux autorisations nécessaires de la part du ministère de la Santé ».

L’ordre des pharmaciens appelle, dans un communiqué paru hier mercredi, les autorités officielles à faire face à ce phénomène, rappelant que « la réception de dons de médicaments, et leur distribution gratuite, obéissent aux procédures réglementaires, régies par la loi n’o 7 – 5 de l’année 1973, organisant les professions pharmaceutiques ».

Le Conseil de l’Ordre dit « avoir mis en garde contre la commercialisation des médicaments à travers les réseaux sociaux et l’Internet », signalant que la loi organisant la profession de pharmacien stipule, dans son article 31, que « les associations peuvent accepter les dons de médicaments en provenance d’associations, d’organisations caritatives et étrangères, ou du public, et ce sous la responsabilité d’un pharmacien ».

« Les médicaments collectés, à titre gracieux sous la responsabilité du pharmacien, au profit des catégories démunies, à revenus limités, et les catégories à besoins spécifiques, devraient être distribués par le biais des organismes de santé publique, ou les associations autorisées », souligne-t-il.

« Les associations qui procèdent à la collecte des médicaments et leur distribution, devraient être détentrices d’autorisations préalables de la part du ministre de la Santé, et soumises à un contrôle de la part des services compétents dudit ministère ».

Ces dispositions visent « à protéger les citoyens contre les risques des médicaments dont l’origine est inconnue, ainsi que les médicaments impropres à l’emploi, pouvant s’infiltrer dans ces circuits non soumis au contrôle des parties compétentes, et ne remplissant pas les conditions de conservation des médicaments, et à s’assurer de leur sûreté de la part du pharmacien ».

