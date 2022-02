Tunisie : Lors d’un entretien avec Donald Blome, Taboubi prÃ´ne une solution tuniso-tunisienne en vue d’une sortie de crise

Tunisie : Lors d’un entretien avec Donald Blome, Taboubi prône une solution tuniso-tunisienne en vue d’une sortie de crise

Le Secrétaire Général de l’UGTT, Noureddine Taboubi, s’est entretenu, ce mercredi 23 février, avec l’ambassadeur des Etats-Unis à Tunis, Donald Blome, sur la situation dans le pays, les évolutions entre l’Ukraine et la Russie, et la hausse des cours du pétrole et ses répercussions sur le monde entier, rapporte Echaâbnews.

L’accent a été mis sur « la poursuite du soutien de l’expérience démocratique tunisienne, le sauvetage de la situation économique et sociale, et l’importance pour la Tunisie de trouver ses amis et partenaires en vue d’une sortie de crise ».

Le chef de la centrale syndicale a affirmé « la nécessité de parvenir à une solution tuniso-tunisienne, entre les différents acteurs nationaux, les organisations et les politiques ».

Donald Blome a souligné « le soutien constant de Washington à la Tunisie », saluant « le rôle national joué par la centrale syndicale, un rôle historique qui continue depuis des décennies ».

