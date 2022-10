Tunisie : Lors d’une rencontre avec le bâtonnier, Leïla Jeffal promet de faciliter le travail des avocats

La ministre de la Justice, Leïla Jeffal, a ordonné « la formation d’une commission conjointe entre les représentants de son ministère, et le conseil national de l’ordre des avocats, pour parvenir aux solutions appropriées aux problèmes posés dans certains tribunaux, et unités carcérales ».

Recevant ce vendredi 14 Octobre au siège du ministère le bâtonnier de l’ordre des avocats, Hatem Mziou, la ministre de la Justice a affirmé l’important rôle dévolu au barreau, comme partenaire principal en matière d’instauration de la justice, affirmant « la détermination constante à développer le dispositif judiciaire et à améliorer les conditions de travail au sein des tribunaux de manière à permettre aux justiciables d’obtenir leurs droits dans des délais raisonnables ».

La rencontre a porté sur des questions professionnelles liées aux préoccupations des avocats, s’agissant des conditions de travail, de l’amendement de la loi organisant la profession, la révision du décret régissant la caisse de prévoyance et de retraite des avocats (CAPRA), le développement de l’Institut supérieur de la profession d’Avocat, outre la mise en œuvre du programme de la justice numérique, rapporte ce soir un communiqué du ministère de la Justice.

Il a été, par ailleurs, convenu de tenir une séance de travail en début de la semaine prochaine, en présence des représentants du ministère de la Justice, de l’Intérieur, et du conseil de l’ordre des avocats, en vue de parvenir à des solutions pratiques à même de faciliter le travail et les déplacements entre le palais de justice et la Cour d’appel de Tunis.

La ministre de la Justice a ordonné d’œuvrer à généraliser le guichet dédié à la remise des copies des jugement aux avocats à l’ensemble des tribunaux, à l’instar du tribunal de première instance de Tunis, tout en facilitant les rencontres des avocats avec leurs clients, parmi les détenus des unités carcérales.

