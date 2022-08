Tunisie : L’OTE annonce le lancement d’une plateforme pour les Tunisiens de l’étranger

L’Office des Tunisiens à l’étranger annonce qu’il s’apprête à lancer, prochainement, une plateforme numérique, en vue d’assurer le suivi des requêtes spécifiques aux Tunisiens de l’étranger.

L’OTE annonce, dans un communiqué, que « cette plateforme va recevoir les requêtes présentées par les membres de la colonie tunisienne à l’étranger, et à suivre les étapes de leur traitement, à numériser les procédures administratives, à réduire les délais de ces services destinés aux Tunisiens à l’étranger et à leurs familles ».

L’Office ajoute que ses clients pourraient déposer leurs dossiers et requêtes auprès de ses services centraux de ses délégations régionales, dans l’ensemble des gouvernorats de la république, et auprès des attachés sociaux des missions diplomatiques et consulaires à l’étranger, jusqu’au lancement de la plateforme.

Gnetnews