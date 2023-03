Tunisie : L’UGTT a des griffes pour pouvoir se défendre, et aucun pouvoir ne peut la mater (Taboubi)

Le Secrétaire Général de l’UGTT, Noureddine Taboubi, a indiqué que la marche du 04 Mars était d’un niveau élevé, et a visé la défense des libertés et de la démocratie.

Intervenu ce mardi 07 Mars à l’ouverture de la réunion du bureau exécutif élargi de la centrale syndicale à Hammamet, Taboubi s’est dit étonné des critiques dirigées contre son organisation, suite aux salutations qu’il a adressées, dans son discours, du 04 Mars « aux prisonniers politiques ».

« L’UGTT a des points de convergence avec ceux qui partagent avec elle les mêmes principes, mais porte dans son ADN le rejet de la violence », a-t-il souligné. « On bannit la pensée terroriste, et on appelle à la révélation de la vérité sur les assassinats politiques et les attaques terrorises survenues en Tunisie », a-t-il ajouté, en substance.

Il a estimé que « certains ont parié sur l’échec de cette mobilisation sociale, mais il y a eu une soif pour la place du militantisme, celle de Mohamed Ali ».

Noureddine Taboubi a fustigé « les incitations contre les dirigeants de la centrale syndicale sur les réseaux sociaux », comme il s’en est pris, à ce qu’il a qualifié « les médias du pouvoir et ceux de l’opposition », qui cherchent chacun à apprivoiser l’organisation syndicale.

« Tous les gouvernements qui se sont succédé ont essayé de mater l’UGTT et de la mettre au pas, mais l’organisation syndicale a des griffes pour qu’elle puisse se défendre ».

Ce faisant, le chef de la centrale syndicale a indiqué que l’accord signé entre le gouvernement et son organisation n’a pas été traduit dans les faits, dans sa globalité. « Seul le volet inhérent à la restauration du pouvoir d’achat dans la fonction publique a été appliqué ».

Il a déploré que le gouvernement ait fait paraitre trois notes contradictoires au sujet du volet lié secteur public. La cheffe du gouvernement a, tout d’abord, émis une note appelant à l’application de cet accord, puis a fait paraitre une deuxième note qui est contradictoire à la première, et ensuite une troisième qui est contradictoire avec les deux précédentes, a-t-il déclaré.

Noureddine Taboubi a réitéré que son organisation est « une force de bien, qui s’est construite sur des principes, et sur le sang des martyrs ».

« Nous sommes des tenants d’un dialogue sérieux, qui débouche sur des résultats concrets », a-t-il asséné, signalant que l’initiative de sortie de crise qui est en train d’être élaborée par le quartette (UGTT, LTDH, le conseil de l’ordre des avocats et le FTDES) sera soumise au président de la république.

Gnetnews