Tunisie : Lâ€™UGTT appelle Ã  un dialogue participatif global, Ã  la commÃ©moration de lâ€™assassinat de Hached

Tunisie : L’UGTT appelle à un dialogue participatif global, à la commémoration de l’assassinat de Hached

L’UGTT salue la mémoire de Farahat Hached assassiné le 05 décembre 1952, « une commémoration qui illustre les valeurs du sacrifice, du courage et de l’amour de la patrie ».

Le 68ème anniversaire de l’assassinat de Farhat Hached coïncide avec « une situation difficile dans le pays, où les querelles et les tiraillements politiques se sont exacerbés », déplore ce lundi 30 novembre la centrale syndicale dans un communiqué, pointant « le discours de haine, de rancœur et de violence, issu de ce qu’elle qualifie de « courants populistes extrémistes incitant à la guerre civile, tendant à exclure l’avis contraire, et planifiant pour l’hégémonie sur les rouages de l’Etat ».

L’UGTT réitère sa détermination « à sauver la Tunisie de l’emprise de la violence et à l’affranchir des promesses populistes mensongères, se dit mobilisée pour empêcher toute dérive et tout tentative de détruire le processus démocratique, et s’engage à consacrer le principe de l’Etat civil démocratique et social, et garantir la protection des valeurs de la république ».

La centrale syndicale appelle « à substituer des programmes, solutions et suggestions aux tiraillements politiques à l’Assemblée, ayant attenté aux situations économique et sociale ».

L’UGTT dit qu’ »elle ne demeurera pas dans la position de spectatrice, devant ce dérapage et réitère son soutien à toutes les protestations pacifiques autour des revendications légitimes, loin des tiraillements sectoriels et régionaux, que certaines parties qui cherchent à diviser le peuple et à démanteler l’Etat, cherchent à nourrir ».

L’organisation réitère son rejet des politiques suivies dans les domaines économique et social, et appelle à « un dialogue participatif global, jetant les bases d’une justice sociale, instaurant une équité entre les régions et entre les Tunisiens et mettant fin à la pauvreté et à l’injustice sociale ».

Gnetnews