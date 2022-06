Tunisie : L’UGTT est dÃ©sormais visÃ©e par le pouvoir aprÃ¨s avoir refusÃ© de participer au dialogue (Taboubi)

Tunisie : L’UGTT est désormais visée par le pouvoir après avoir refusé de participer au dialogue (Taboubi)

Le Secrétaire Général de l’UGTT, Noureddine Taboubi, a déclaré ce jeudi 09 Juin à Hammamet que l’UGTT est, désormais, énormément visée par le pouvoir, après son refus de participer au dialogue, auquel a appelé le président de la république, Kaïs Saïed.

Dans une allocution prononcée au terme de la conférence internationale de la jeunesse du secteur du transport, Taboubi a indiqué que « la décision de l’organisation ouvrière de boycotter ce dialogue procède du fait qu’elle le considère comme de la poudre aux yeux ». Il l’a qualifié de « formel », et « tous ses résultats sur le régime politique sont préétablis ».

« L’UGTT n’ira pas dans des choix qui approfondissent la crise du peuple tunisien », a-t-il indiqué, signalant que « l’organisation ne participera pas dans les choix posés par le gouvernement, elle ne sera pas un faux témoin et n’hésitera pas à défendre les travailleurs et les enfants du peuple ».

Le Secrétaire Général a indiqué que « l’organisation ouvrière avait défendu depuis sa fondation en 1946, le projet national émancipateur et progressiste, son rôle ne s’est pas limité au militantisme revendicatif, mais était un mouvement syndical mûr, défendant les droits et les libertés publiques et individuelles ».

« L’UGTT est la propriété du peuple tunisien, c’est une force de bien, et va continuer à défendre la Tunisie en dehors des frontières, s’agissant des choix nationaux », a-t-il dit, affirmant que « tous les efforts sont focalisés, en cette période, sur la grève nationale prévue le 16 juin prochain ».

Noureddine Taboubi a évoqué le soutien du mouvement syndical international à l’UGTT, dont l’union internationale du transport, qui compte plus de 20 millions adhérents à travers le monde.

Gnetnews