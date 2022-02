Tunisie : Lâ€™UGTT ouvre mercredi ses assises Ã  Sfax, en prÃ©sence de 630 congressistes

Tunisie : L’UGTT ouvre mercredi ses assises à Sfax, en présence de 630 congressistes

Sfax abritera à partir de demain, mercredi, et pendant trois jours, 16, 17 et 18 février 2022, le 25ème congrès de l’UGTT, sous le signe : « Attachés à l’indépendance de notre décision, et défendons la Tunisie de la liberté, de la démocratie et de la justice sociale ».

Près de 630 congressistes, et 30 invités des pays arabes, africains, maghrébins et européens sont attendus à ces assises syndicales, rapporte Echaabnews, organe médiatique de la centrale syndicale.

Les travaux du congrès auront lieu au Complexe, route de Mehdia, Km 10.

Des festivités auront lieu ce mardi soir, à l’avenue Habib Thameur en face du siège de l’Union régionale du travail de Sfax, en présence de syndicalistes, en prime les membres du bureau exécutif national sortant et des hôtes étrangers de l’Organisation internationale du travail, d’autres organisations et des pays frères et amis, selon la même source.

Quelque 36 candidats sont en lice pour le bureau exécutif (15 sièges), 11 candidats pour la comité national du règlement intérieur (05 membres), et 14 membres pour le comité national du contrôle financier (05 membres).

L’UGTT a tenu la plupart de ses congrès à Tunis. Les régions intérieures ont, quant à elles, abrité les assises syndicales de Monastir (1969 – 2006), Gafsa (1981), Sousse (1989), Jerba (2002), et Tabarka (2011), rappelle le journal syndical.

Gnetnews