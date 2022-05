Tunisie : Lâ€™UGTT rejette toute aventure visant lâ€™unitÃ© du pays

Tunisie : L’UGTT rejette toute aventure visant l’unité du pays

L’UGTT réitère ce vendredi 06 Mai son « rejet de toute aventure, visant l’unité du pays, à travers la création d’entités parallèles étrangères, approfondissant davantage la crise, et incitant à l’affrontement et à la division ».

Dans un communiqué paru suite à la réunion, aujourd’hui même, de son bureau exécutif, la centrale syndicale se dit engagée en faveur du dialogue, tout en constatant le retard à y appeler, et réclamant des éclaircissements là-dessus.

L’organisation rappelle sa position prônant « un dialogue réel, direct et large, sans décisions anticipées, ni plébiscite de conclusions préparées au préalable ».

Elle appelle « à s’entendre autour des objectifs, du cadre, des partenaires, des thèmes et formes du dialogue, ainsi que l’agenda de ses travaux, avant la publication de tout décret à ce sujet ». Comme elle rejette « tout dialogue formel, conditionné, et inefficient, marginalisant les forces politiques nationales et sociales agissantes ».

L’UGTT condamne « les fuites qui se répandent depuis une période, et s’interroge sur leur timing, objectifs et ceux qui se tiennent derrière, insistant sur leur gravité sur l’ordre public, dans la mesure où elles portent atteinte au sommet de l’Etat, et à la réputation du pays ». Elle s’étonne de « la si longue attente du parquet et des services techniques pour agir, les appelant à terminer rapidement l’enquête, à s’adresser à l’opinion publique pour l’éclairer et à se préparer à contrer de telles graves manœuvres ».

L’influente organisation appelle le gouvernement « à interagir, d’une manière positive, avec les revendications des travailleurs, à commencer par l’annulation de la circulaire n’o 20, en entamant des négociations sociales débouchant sur la majoration du SMIG, la révision du pouvoir d’achat et des salaires des agents du secteur public et de la fonction publique », etc.

L’UGTT condamne, avec fermeté, « les campagnes de dénigrement, de falsification, et les mensonges contre son Secrétaire Général et nombre de ses dirigeants, menées par des pages connues pour appartenir aux partisans du président, et d’autres à Ennahdha et ses auxiliaires, suite aux positions indépendantes qu’elle a exprimées sur la crise qui secoue la Tunisie ».

Gnetnews