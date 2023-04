Tunisie : L’université de la Manouba déplore la participation d’universitaires tunisiens à un colloque à côté d’Israéliens, mais évoque « une affaire personnelle »

L’université de la Manouba a affirmé son « étonnement » que des noms de chercheurs de trois universités israéliennes, soient mentionnés aux côtés de chercheurs tunisiens, dans le programme du colloque international, élaboré par la société d’histoire des juifs de Tunisie (SHJT), qui se tiendra à Paris, les prochains jours.

L’université a exprimé son vif étonnement de « cette propension perfide à la normalisation ».

Le fait d’accepter la participation à ce colloque est « une affaire personnelle », dont assume la responsabilité les personnes concernées, considère-t-elle, appelant celui qui a un agenda particulier à ne pas le servir, à travers l’utilisation du nom de l’université. A fortiori qu’il s’agisse « d’une université nationale ancienne ayant renoncé, il y a deux ans, à abriter un grand colloque international, dont le comité d’organisation a imposé la participation d’académiciens israéliens ».

La présidence de l’université avait annoncé, à l’époque, dans les médias nationaux et étrangers son refus catégorique de toutes les tentatives de normalisation académique, « du fait de son soutien aux académiciens palestiniens, victimes d’abus et d’arbitraire, et son engagement complet en faveur des principes de défense des droits de l’homme à travers les différents coins du monde, à leur tête les droits de l’homme palestinien, spoliés sans sa patrie occupée ».

